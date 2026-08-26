ترامب: الزعيم الإيراني أصيب ولم يمت

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أنه لا يعتقد أن الزعيم الإيراني قد مات.



وقال ترامب، في برنامج جلين بيك الحواري: "لا أعتقد أنه مات. لقد أصيب بجروح خطيرة للغاية".