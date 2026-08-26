مصدر لرويترز: اللمسات النهائية لم توضع بعد على اتفاق مع سلطنة عمان بشأن هرمز

أعلن مصدر إيراني كبير لرويترز أن اللمسات النهائية لم توضع بعد على اتفاق بين سلطنة عمان وإيران بشأن مضيق هرمز، مشيرا الى أن البلدين لا يزالا يعملان على تفاصيل الاتفاق.