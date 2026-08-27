بولندا تطلب من الاتحاد الأوروبي تغريم ميتا بـ250 مليون يورو

أعلن وزير الشؤون الرقمية البولندي أنه طلب من المفوضية الأوروبية فرض غرامة 250 مليون يورو (291.30 مليون دولار) على شركة ميتا.وكتب الوزير كريستوف جاوكوفسكي على إكس: "أدعو شركة ميتا أيضا إلى تطبيق أدوات فعالة على الفور لمكافحة عمليات الاحتيال والإعلانات الكاذبة والترويج للتطبيقات غير القانونية".