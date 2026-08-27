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مدير مكتب زيلينسكي: محادثات أوكرانية روسية قد تجرى في أيلول
أخبار دولية
2026-08-27 | 08:13
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مدير مكتب زيلينسكي: محادثات أوكرانية روسية قد تجرى في أيلول
أعلن مدير مكتب الرئيس الأوكراني كيريلو بودانوف أن محادثات بين فرق أوكرانية وروسية قد تعقد في أيلول بمشاركة ممثلين عن الولايات المتحدة.
وأشار بودانوف الى أن أوكرانيا تسعى لإحياء المحادثات، ورجح أن يشهد الشهر المقبل تطورات أخرى.
وتعثرت محادثات السلام التي تقودها الولايات المتحدة هذا العام بعد رفض أوكرانيا المطالب الروسية بالتنازل عن المزيد من الأراضي، وانشغال واشنطن المتزايد بالحرب على إيران.
وقال بودانوف لمحطة (نوفيني لايف) الأوكرانية لدى سؤاله عن ما قصده بمحادثات مباشرة بين مفاوضين من أوكرانيا وروسيا: "أتمنى ذلك، نعم، ويوجد أميركيون بالطبع. لا يمكننا الاستغناء عنهم".
وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في الآونة الأخيرة إن أوكرانيا رأت فرصة سانحة للوساطة الأميركية حتى نهاية الصيف المقبل، وصاغت صفحة واحدة من الأفكار مع مسؤولين أميركيين وأوروبيين لتقديمها إلى موسكو.
وعقدت الجولة السابقة من المحادثات الثلاثية بين أوكرانيا وروسيا بمشاركة ممثلين أميركيين في شباط. ومنذ ذلك الحين، لم يجر ممثلون عن أوكرانيا وروسيا سوى محادثات منفصلة مع الفريق الأميركي.
أخبار دولية
زيلينسكي
محادثات
أوكرانيا
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