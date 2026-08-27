ألمانيا تسجل رقما قياسيا في عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة هذا الصيف

سجلت ألمانيا رقما قياسيا لحالات الوفاة المرتبطة بالحر هذا الصيف، بلغ 15800 حالة، في ظل موجات الحر القاسية والمتتالية التي شهدتها أوروبا، بحسب ما اعلن الخميس "معهد روبرت كوخ"، الهيئة الصحية الوطنية الألمانية.



وذكر المعهد أن العدد الأكبر من الوفيات سجل في فئة الذين تزيد أعمارهم عن 75 عاما، مشيرا كذلك إلى تسجيل نحو 9600 حالة وفاة خلال أسبوع واحد في أواخر حزيران، حين تجاوزت الحرارة في البلاد 40 درجة مئوية.



وبين أواخر تموز ومنتصف آب، تم تسجيل 4000 حالة وفاة إضافية مرتبطة بارتفاع الحرارة، طبقا لأحدث الأرقام التي نشرها المعهد.



وكان الرقم القياسي السابق يبلغ 8900 حالة تم تسجيلها عام 2018، بحسب المعهد الذي يجمع بيانات الوفيات الناجمة عن الحرارة منذ عقد من الزمن.



وكانت دراسة منفصلة في إحدى المجلات العلمية قدّرت عدد الذين توفوا بسبب الحر عام 1994 بـ10 آلاف حالة.



وكان ملفَي التغير المناخي والتكيف مع موجات الحر على جدول أعمال اجتماع حكومي استمر يومين هذا الأسبوع برئاسة المستشار المحافظ فريدريش ميرتس، إلا أن الاجتماع لم يفضِ إلى الإعلان عن أي تدابير جديدة.



وقال ميرتس إن الولايات الألمانية الـ16 تتحمل بالدرجة الأولى مسؤولية توفير الحماية من الحرارة، مشيرا إلى أنه من المقرر أن تتلقى 100 مليار يورو (116 مليار دولار) على مدى السنوات الـ12 المقبلة من صندوق خاص للبنية التحتية وحماية المناخ.



ونفى ميرتس الأربعاء أن يكون هناك "نقص في البرامج أو التمويل".