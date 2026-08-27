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إيران تتحدّث عن أزمة وقود جراء الحصار البحري الأميركي

أخبار دولية
2026-08-27 | 10:51
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إيران تتحدّث عن أزمة وقود جراء الحصار البحري الأميركي
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إيران تتحدّث عن أزمة وقود جراء الحصار البحري الأميركي

     
قال نائب الرئيس الإيراني للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه إن الحصار البحري الأميركي على الموانئ الإيرانية بدأ يحول دون قدرة البلاد على استيراد الوقود، في وقت لا يكفي الإنتاج المحلي لتلبية الاحتياجات.
     
وفيما تستمرّ المساعي الدبلوماسية سعيا لخفض التصعيد في المنطقة، عقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تضطلع بلاده بدور الوساطة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، محادثات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي في طهران الخميس، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني.
     
وتشكّلت طوابير من السيارات أمام محطات الوقود في الأيام الماضية، بعدما أعلنت الحكومة خطة تقنين خفضت بموجبها الحصص المعمول بها منذ سنوات.
     
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية (إرنا) عن  قائم بناه قوله إن الحصار البحري على موانئ بلاده يمنع استيراد الوقود، مضيفا أن "إنتاج البنزين غير كاف، وبسبب الحصار البحري الأميركي لا يمكننا استيراده".
     
من جهته، علّق وزير النفط الإيراني محسن باك نجاد على استمرار مبيعات بلاده للنفط، بالقول "لن أخوض في التفاصيل، لأن أيّ معلومات يتم الكشف عنها قد يستغلّها العدو بشكل خاطئ". وأضاف "حتى اليوم، لا تزال مبيعات النفط خارج مياهنا الإقليمية، وفي أعالي البحار، مستمرّة، أي أن الشحنات ما زالت تُسلَّم إلى الزبائن". وتابع "تمكنّا من نقل النفط الخام بين مرحلتَي الحصار، واستمرت مبيعات النفط بعد رفعه. صحيح أنها تراجعت، لكنها لم تتوقّف".
     
وكانت زيادة مفاجئة في أسعار البنزين في العام 2019 أثارت احتجاجات امتدت إلى نحو مئة مدينة، بينها طهران، وأسفرت عن سقوط عشرات القتلى.

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