362 قتيلا على الأقل وأكثر من 1400 مفقود في فيضانات النيبال والتيبت

واصلت فرق الإنقاذ الخميس البحث عن أكثر من 1400 شخص لا يزالون في عداد المفقودين، بعدما اجتاحت فيضانات مدمرة وسيول منطقة حدودية بين النيبال وإقليم التيبت الصيني جرفت قرى بأكملها، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 362 شخصا على الأقل.



وحذّر خبراء من خطر وقوع مزيد من الفيضانات، غداة الكارثة التي وقعت الأربعاء عندما اجتاحت مياه متجمدة وأوحال بلدات بأكملها مثل موجة تسونامي، أغرقت منازل ودمرت جسورا وسدودا جارفة معها المركبات كما لو كانت ألعابا.



ومن بين المفقودين، عشرات الحجاج الهندوس الذين كانوا متوجهين إلى جبل كايلاش المغطى بالثلوج في التيبت، وغيرهم من السياح الأجانب.



وتسابق فرق الطوارئ الزمن لإنقاذ ناجين من المناطق المتضررة، فيما يستعين الجنود النيباليون بكلاب مدربة للبحث عن جثث مدفونة في الأوحال.



وقال أومكار جوشي، وهو موظف جمارك نيبالي يبلغ 35 عاماً تم إنقاذه من قمة تل في بلدة تيمور الحدودية، لوكالة فرانس برس "انتهى كل شيء".



واضاف "إنها مقبرة هائلة. لم يبقَ سوى الرمال والحصى المشبعة بالدماء".



وأعلنت الشرطة النيبالية العثور على 359 جثة.



ولا يزال 910 أشخاص آخرين بينهم 517 سائحا أجنبيا، في عداد المفقودين، فيما أفادت الصين بأن 100من مواطنيها فقدوا في النيبال.



وفي بكين، ذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن "كارثة الانهيار الطيني" في ميناء غيرونغ في التيبت أسفرت عن مقتل ثلاثة أشخاص، فيما لا يزال 558 شخصا في عداد المفقودين من بينهم 260 أجنبيا.



وزار رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ المنطقة الخميس، وفق وسائل الإعلام الرسمية، للإشراف على عمليات الإنقاذ والإغاثة الطارئة، وللاطلاع على جهود فرق الإنقاذ وتفقّد المتضررين.