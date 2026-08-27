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LBCI

مسعى قطريّ في محاولة لتحريك المفاوضات المتعثّرة بين إيران والولايات المتحدة

أخبار دولية
2026-08-27 | 13:30
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مسعى قطريّ في محاولة لتحريك المفاوضات المتعثّرة بين إيران والولايات المتحدة
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مسعى قطريّ في محاولة لتحريك المفاوضات المتعثّرة بين إيران والولايات المتحدة

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