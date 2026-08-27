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ترامب يأمر بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أميركا"
أخبار دولية
2026-08-27 | 14:06
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ترامب يأمر بتغيير اسم بحيرة أونتاريو إلى "بحيرة أميركا"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الخميس، تغيير اسم بحيرة أونتاريو الكبيرة التي تتشاركها الولايات المتحدة وكندا إلى "بحيرة أميركا".
ووقّع ترامب مرسوما في البيت الأبيض في هذا الصدد، قائلا للصحافيين إن التغيير "ساري المفعول في الحال".
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