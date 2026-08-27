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إيران وقطر تبحثان مضيق هرمز في ظل تضييق الحصار الأميركي على واردات الوقود الإيرانية
أخبار دولية
2026-08-27 | 16:36
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إيران وقطر تبحثان مضيق هرمز في ظل تضييق الحصار الأميركي على واردات الوقود الإيرانية
أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الخميس محادثات مع رئيس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني الذي تضطلع بلاده بدور الوساطة في الحرب الدائرة في الشرق الأوسط، وفق ما أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، في الوقت الذي يضيّق حصار بحري أميركي الخناق على إمدادات الوقود إلى إيران في ظل نقص محلي.
وتأتي زيارة وزير الخارجية القطري عقب أسبوع من التحركات الدبلوماسية المكثفة في إيران التي تضمنت لقاءات منفصلة مع وزير الخارجية العُماني ومسؤولين باكستانيين رفيعي المستوى، سعيا لإيجاد سبل لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط وإعادة فتح مضيق هرمز.
كما يأتي ذلك أيضا في ظل تهديد واشنطن بفرض عقوبات ثانوية على الدول والبنوك والشركات التي تواصل التعامل التجاري مع إيران، في إطار حملة ضغط أوسع أطلقت عليها اسم "الخنق الاقتصادي".
وبث التلفزيون الإيراني صورا عن اللقاء بين عراقجي وآل ثاني، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.
وأفاد بيان صدر عن الخارجية القطرية عقب المحادثات بأن المحادثات "ركزت على الجهود المبذولة لخفض التصعيد بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين".
وأكد أن "الحوار يمثل السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات".
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