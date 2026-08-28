كوريا الجنوبية تدعم جهود ترامب لاستئناف المحادثات مع كوريا الشمالية

أعلن وي سونغ-لاك مستشار الأمن القومي الكوري الجنوبي اليوم الجمعة أن بلاده تدعم جهود الرئيس الأميركي دونالد ترامب لاستئناف الحوار مع كوريا الشمالية، وستساند تدابير بناء الثقة واستئناف المحادثات بين الجانبين.



وذكر للصحفيين أن سول ترى أن استئناف المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية يجب أن يركز على إحراز تقدم جوهري في قضية الأسلحة النووية الكورية الشمالية، وألا يكون على حساب الجاهزية الأمنية للبلاد.