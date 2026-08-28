عراقجي: الدبلوماسية يمكن أن تعود لمسارها إذا أدركت أميركا عدم جدوى الضغوط

أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن إعادة الدبلوماسية إلى مسارها الصحيح ليس مستحيلا، لكن ذلك يتوقف على إدراك الولايات المتحدة أن الضغوط لا تجدي نفعا.



وأشار عراقجي في منشور على إكس إلى أنه أجرى ما وصفها "بمناقشات خلاقة" مع رئيس وزراء قطر ووزير خارجيتها الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وقال إن على واشنطن أن تبني الثقة وتتحدث باحترام وتعترف بحقوق إيران وتلتزم بتعهداتها.