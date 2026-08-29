مقتل 27 شخصا على الأقل في ضربة روسية استهدفت مستودعا قرب كييف

قتل ما لا يقلّ عن 27 شخصا بعدما استهدفت طائرة مسيّرة روسية مستودعا قرب العاصمة الأوكرانية كييف في وقت متأخر من مساء الجمعة، ما أدى إلى اندلاع حريق ضخم وحدوث انفجارات، بحسب ما أعلنت السلطات.



وقال حاكم منطقة كييف تيمور تكاتشينكو: "للأسف، ووفق المعطيات الحالية، تأكد مقتل 27 شخصا. قد لا يكون هذا العدد نهائيا".