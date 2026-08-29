الرئيس الإيرانيّ: العقوبات تؤثّر على الاقتصاد الإيرانيّ

أكد الرئيس الإيرانيّ مسعود بيزشكيان أنّ العقوبات الأميركية المفروضة على بلاده تلحق أضرارًا بالاقتصاد الإيرانيّ، وذلك بعد أيام على قوله إنها لن تحقّق أيّ نتائج.



وقال بيزشكيان في مقابلة مع التلفزيون الرسميّ: "يقول البعض إنه لا أثر للعقوبات على الإطلاق. لا أعرف حقا كيف أردّ على هؤلاء".



وأضاف: "نحن في حالة حرب، ويجب أن نتقبّل الظروف التي تفرضها الحرب".



وكان وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت عرض الاثنين خططا لـ"خنق الاقتصاد الإيرانيّ"، محذّرًا الدول التي تواصل التعامل مع إيران تجاريا من عواقب وخيمة.



وأشار الرئيس الإيرانيّ إلى أن "الصادرات والواردات تراجعت بنسبة تراوح بين 25% إلى 35%" خلال الأشهر الأخيرة".



كما أشار إلى أنّ "أسعار البنزين ينبغي أن ترتفع في نهاية المطاف "لمواكبة تراجع حركة التجارة".



ودعا إلى رفع سعر الشريحة الثالثة من حصة البنزين على سبيل المثال من خمسة آلاف تومان إلى عشرة آلاف تومان.