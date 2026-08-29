استئناف إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق

استؤنف إنتاج النفط في إقليم كردستان العراق ليتراوح بين 220 ألف و230 ألف برميل يوميّ، وفق ما أعلن قائم بأعمال وزير الثروات الطبيعية في الإقليم.



وكانت الشركات عادت إلى العمل في أعقاب الاضطرابات التي تسببت فيها هجمات بطائرات مسيرة خلال حرب إيران.