زيلينسكي: المستودع الذي قصفته روسيا كان يحوي متفجرات وذخائر ومسيّرات للجيش

أفاد الرئيس الأوكرانيّ فولوديمير زيلينسكي بأنّ المستودع الذي استُهدف بمسيرة روسية قرب كييف ليلا كان يحوي ذخائر وطائرات مسيرة ومتفجرات يستخدمها الجيش.



وقال زيلينسكي عبر تطبيق تلغرام: "استهدف الهجوم موقعا خزنت فيه ذخائر كان ينبغي ألا تكون موجودة فيه - مستودع تابع لقوات الدفاع"، متحدثا عن "انفجار قذائف وألغام وغيرها من الذخائر والطائرات المسيرة" جراء الهجوم الروسيّ.