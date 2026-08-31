وزير الخزانة الأميركيّ: ليس من المقبول امتلاك أموال إيرانية

قلّص الحصار الأميركيّ للموانئ الإيرانية الواردات الصينية من النفط الإيرانيّ، وفق ما أعلن وزير الخزانة الأميركيّ سكوت بيسنت.

وتوجّه للبنوك بالقول: “إنّه ليس من المقبول امتلاك أموال إيرانية ومساعدة النظام الإيرانيّ”.

وأوضح لرويترز تخطيط بلاده لفرض مزيد من العقوبات الثانوية على إيران أسبوعيًا بدءًا بالبنوك.

وبعد فرض عقوبات يوم الجمعة على فرع لبنك مصر المصريّ في الإمارات بسبب ما تردد عن صلات مالية بإيران، قال بيسنت في مقابلة إنّ الخطوة التالية قد تتمثل في عزل مؤسسة ما تماما عن النظام المالي القائم على الدولار.

وأضاف: “سترون المزيد من هذه الإجراءات كل أسبوع".