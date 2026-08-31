قتيلان بالهجوم الأميركي على جزيرة لارك في مضيق هرمز



قتل شخصان وأصيب آخرون في الهجوم الأميركي مساء الأحد على جزيرة لارك الإيرانية في مضيق هرمز، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية الإثنين.



ونقلت وكالة "إرنا" عن حاكم جزيرة قشم المجاورة حسين أمير تيموري قوله إن "الهجوم على جزيرة لارك في وقت متأخر الأحد أسفر عن استشهاد شخصين وإصابة آخرين". وأضاف أن المصابين "يتلقون الرعاية الطبية ويخضعون للعلاج"، من دون أن يوضح ما إذا كانوا عسكريين أم مدنيين.