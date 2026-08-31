وكالة سلامة الطيران الأوروبية تمدّد تحذيرها من التحليق في أجواء الخليج وإيران والعراق ولبنان حتى نهاية أيلول

مددت وكالة سلامة الطيران التابعة للاتحاد الأوروبي تحذيرها الموجه لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي فوق مياه الخليج في البحرين والكويت وقطر والإمارات حتى 30 أيلول، معدلة بذلك توصية سابقة كانت تنصح بتجنب المجال الجوي لهذه الدول بالكامل.



كما طلبت الوكالة من شركات الطيران عدم التحليق فوق مياه خليج عمان داخل منطقة معلومات الطيران الخاصة بمسقط.



وألغت الوكالة توصيتها السابقة لشركات الطيران بتجنب المجال الجوي الأردني، لكنها نصحت المشغلين بتوخي الحذر حتى 30 أيلول.



ومددت الوكالة أيضا توصياتها لشركات الطيران بعدم تسيير رحلات في المجال الجوي لإيران والعراق ولبنان حتى نهاية أيلول.

