وزير الخزانة الأميركي: إيران تردّ بقوة لأنها تتكبد خسائر اقتصادية جراء العقوبات

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن إيران تأخذ العقوبات الأميركية المفروضة عليها على محمل الجد، وأنها ترد الآن بقوة لأنها تتكبد خسائر اقتصادية.



وأوضح لصحفيين، خلال اجتماع لوزراء مالية مجموعة العشرين ومحافظي البنوك المركزية في ولاية نورث كارولاينا، "أعتقد أنهم يردون بقوة لأنهم يخسرون اقتصاديا".