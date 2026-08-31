مصدر إيراني لرويترز: المواجهة مع واشنطن "محدودة" وطهران مستعدة للرد بقوة

أوضح مصدر إيراني كبير لرويترز أن الأعمال القتالية التي اندلعت ليلا بين الولايات المتحدة وإيران "مواجهة محدودة"، مشيرا الى أن طهران مستعدة للرد بقوة في حال تعرضها لهجوم آخر.



ولفت المصدر المطلع على تفاصيل صنع القرار الإيراني ورفض الكشف عن هويته الى أن الأوضاع في مضيق هرمز "ستزداد سوءا بالنسبة للسفن التي تنتهك" القواعد التي وضعتها طهران لعبور المضيق.



وأكد أنه لا يوجد هدف في المنطقة بمنأى عن متناول طهران.

