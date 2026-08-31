الجيش الأميركي ينفي إعلان طهران أن ناقلة نفط اصطدمت بلغمين قرب مضيق هرمز

نفى الجيش الأميركي إعلان إيران أن ناقلة نفط كانت تحاول عبور الجزء الجنوبي من مضيق هرمز اصطدمت بلغمين، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها وتوقفها.



وقالت القيادة المركزية الأميركية في بيان: "لم تصطدم أي سفينة بألغام في مضيق هرمز"، مضيفة: "هذه محاولة أخرى من الحرس الثوري الايراني لترهيب الملاحة التجارية الإقليمية عبر التضليل الإعلامي".