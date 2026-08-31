بيسنت: هدف العقوبات الأميركية حمل إيران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات

أعلن وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن الهدف من العقوبات الأميركية على إيران هو "تهيئة الظروف التي تجعل إيران راغبة في الجلوس إلى طاولة المفاوضات".



وأشار في مقابلة مع شبكة (سي.إن.بي.سي)، الى أن ما تتفق عليه الولايات المتحدة مع الصين بشأن إيران أكثر مما تختلفان عليه.