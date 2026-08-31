شي وبوتين يعقدان محادثات ثنائية مع بدء قمة إقليمية في قرغيزستان

بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الصيني شي جينبينغ محادثات ثنائية الاثنين في قرغيزستان، حيث تعقد قمة لمنظمة شنغهاي للتعاون الإثنين والثلاثاء في العاصمة بشكيك بحضور نحو عشرة من قادة الدول.



وقال شي لبوتين إنه "سعيد" بلقائه، مؤكدا أن العلاقات الروسية-الصينية أصبحت "أكثر صلابة"، وأن "آفاقها ستكون أكثر إشراقا".



وحذر الزعيم الصيني من أن "النظام الدولي يشهد مستويات أعلى من عدم الاستقرار ومستويات أعلى من التقلبات والأحداث غير القابلة للتنبؤ".



من جانبه، أشاد بوتين في حديثه إلى شي بـ"تطور التعاون الثنائي على الأصعدة كافة".



وكان آخر لقاء جمع بين الزعيمين في أيار الماضي.



وبحسب ما نقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، تطرق الزعيمان خلال محادثاتهما إلى الملف الأوكراني بـ"شكل عابر".

