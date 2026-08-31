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العثور على عشرة صيادين إيرانيين في الإمارات بعد أسابيع من فقدانهم
أخبار دولية
2026-08-31 | 12:21
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العثور على عشرة صيادين إيرانيين في الإمارات بعد أسابيع من فقدانهم
أعلنت إيران الاثنين العثور على عشرة من صياديها في الإمارات العربية المتحدة بعدما فقدوا رفقة ثلاثة صيادين آخرين قبالة ساحلها قبل أسابيع.
يتأثر الصيادون الإيرانيون بشدة من الحرب التي اندلعت بهجوم أميركي إسرائيلي على إيران في 28 شباط، إذ يواجهون عمليات قصف متكررة وألغاما في مضيق هرمز.
وكان هؤلاء الصيادون في عداد المفقودين منذ مطلع آب، وفق ما أفاد محمد سليماني ممثل وزارة الخارجية في محافظة هرمزغان (جنوب).
وقال سليماني إن "الإمارات العربية المتحدة أبلغت سفارتنا في أبوظبي بأن عشرة من هؤلاء الصيادين موجودون في البلاد وبإمكانهم المغادرة"، وفق ما نقل عنه التلفزيون الرسمي.
وأضاف "نظرا لعدم حيازتهم جوازات سفرهم، فقد زودتهم سفارتنا بوثائق سفر، وسيعودون إلى هرمزغان على متن أول رحلة هذا الأسبوع".
ولم يصدر تعليق عن السلطات الإماراتية على الفور.
وأوضح سليماني أنه لا يملك معلومات بشأن الصيادين الثلاثة الآخرين، لكن طهران تواصل "مراقبة الوضع في الدول المجاورة".
أخبار دولية
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