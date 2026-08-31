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ماكرون يعرب عن دعم فرنسا للجزائر في مواجهة الحرائق

أخبار دولية
2026-08-31 | 12:39
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ماكرون يعرب عن دعم فرنسا للجزائر في مواجهة الحرائق
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ماكرون يعرب عن دعم فرنسا للجزائر في مواجهة الحرائق

أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عن دعم بلاده للجزائر في مواجهة الحرائق التي اجتاحت مناطق واسعة منها في الأيام الماضية، وفق ما كشفت المتحدثة باسم الحكومة مود بروجون في ختام مجلس للوزراء.
     
وشهدت العلاقات بين فرنسا والجزائر توترات حادة في السنوات الأخيرة. ورغم التهدئة في الآونة الأخيرة، ما زالت قضايا عدة تثير الخلاف بين البلدين.
     
وقالت بروجون للصحافيين: "حرص رئيس الجمهورية، خلال مجلس الوزراء هذا، على التذكير بدعم فرنسا للجزائر في مواجهة الحرائق ونحن نعرب مجددا عن استعدادنا لتقديم المساعدة".
     
وأعلنت الجزائر الحداد الرسمي لثلاثة أيام وإلغاء كلّ الفعاليات الثقافية والرياضية في عقب الحرائق التي ضربت شمال شرق البلاد، وأسفرت عن وقوع 12 شخصا على الأقل.
     
وقالت السلطات إنها أوقفت أشخاصا عدّة يشتبه بأنهم أضرموا نيرانا تسببت بهذه الحرائق.
     
وأعرب الرئيس عبد المجيد تبون نيّته إعادة العمل بعقوبة الإعدام، المجمدة منذ العام 1993، بحقّ مفتعلي الحرائق.
     
وخلال اجتماع الأحد في مقرّ رئاسة الجمهورية حضره مسؤولون مدنيون وعسكريون، وجّه رئيس الجمهورية وزير العدل بضرورة تعديل قانون العقوبات قبل 15 أيلول لإقرار عقوبة الإعدام مع التنفيذ ضدّ المتورطين في إضرام الحرائق عمدا بعد استنفاد وسائل الطعن التي يكفلها القانون.
     
 

أخبار دولية

ماكرون

فرنسا

الجزائر

الحرائق

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