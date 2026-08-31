فانس: ترامب كان يوجه رسالة إلى إيران من خلال منشوره عن جزيرة خرج

أعلن نائب الرئيس الأميركي جيه.دي فانس أن الرئيس دونالد ترامب كان يوجه رسالة إلى إيران من خلال منشوره على وسائل التواصل الاجتماعي عن جزيرة خرج.



وقال فانس، ردا على سؤال عن منشور ترامب: "يحب الرئيس تغيير أسلوبه قليلا على وسائل التواصل الاجتماعي. وهو أول من ينفي إعلانه عن أي عمليات عسكرية عبر هذه الوسائل، لكنني أعتقد أنه يوجه رسالة إلى الإيرانيين".