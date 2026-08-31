الدنمارك تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد 14 عاما على إغلاقها

أعادت الدنمارك فتح سفارتها في دمشق، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، بعد 14 عاما على تعليق كوبنهاغن أنشطتها الدبلوماسية في سوريا.



وأوردت سانا: "بحضور وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني، وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن يعيد افتتاح سفارة بلاده في دمشق بعد انقطاع دام 14 عاما".