الدنمارك تعيد فتح سفارتها في دمشق بعد 14 عاما على إغلاقها

لقطات من مشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في مراسم افتتاح سفارة مملكة الدنمارك في العاصمة دمشق، بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية.#سانا pic.twitter.com/SfcDMtLIal
— الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@Sana__gov) August 31, 2026
لقطات من مشاركة وزير الخارجية والمغتربين أسعد حسن الشيباني ووزير الخارجية الدنماركي لارس لوكه راسموسن، في مراسم افتتاح سفارة مملكة الدنمارك في العاصمة دمشق، بحضور عدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدة في الجمهورية العربية السورية.#سانا pic.twitter.com/SfcDMtLIal