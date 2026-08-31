حضور مفاجىء لوزير المال الروسي في اجتماع مجموعة العشرين بالولايات المتحدة

حضر وزير المال الروسي أنطون سيلوانوف اجتماع مجموعة العشرين في الولايات المتحدة الاثنين، حيث التقى نظيره الأميركي لمناقشة الملف الأوكراني، مما أثار استياء ممثلي دول أوروبية.



ولم يُعلن حضور سيلوانوف إلا بعد ظهوره بين مندوبي مجموعة العشرين الآخرين في مدينة آشفيل بولاية كارولاينا الشمالية.



وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت، مضيف القمة، التقاه على حدة صباح الاثنين.



وأفاد المصدر نفسه بأن بيسنت دافع أمام نظيره الروسي عن خطة الرئيس دونالد ترامب المؤلفة من 28 بندا لإنهاء الحرب في أوكرانيا، مؤكدا بذلك تقريرا لصحافي في قناة "فوكس بيزنس".



وأرست الولايات المتحدة تقاربا مع موسكو منذ عودة دونالد ترامب إلى الحكم، وتترأس مجموعة الاقتصادات العالمية الكبرى (الصين، الهند، اليابان، فرنسا، وغيرها) هذا العام.



وموسكو عضو في المجموعة، لكنها همشت إلى حد بعيد منذ غزوها أوكرانيا عام 2022.



وأثار حضور الوزير الروسي استياء وزير المال الألماني لارس كلينغبايل.



وقال الوزير الألماني للصحافيين إنه خلال الجلسة العامة "أبلغته بوضوح تام أن على الحكومة الروسية إنهاء هذه الحرب (...) وأننا ندعم أوكرانيا في شكل لا لبس فيه".



وأوضح أنه طلب مع ممثلي دول أوروبية أخرى استبعاد سيلوانوف من "الصورة الجماعية" التي ستُلتقط للمشاركين في الاجتماع الثلاثاء، وقد لبّت الجهة المضيفة هذا الطلب.



وتُعتبر خطة دونالد ترامب لإنهاء الحرب في أوكرانيا مواتية لموسكو، إذ تنصّ خصوصا على أن تتنازل أوكرانيا عن أراض، بينها بعض الأراضي التي لا تزال تحت سيطرتها، في مقابل حصول كييف على ضمانات أمنية غربية لمنع أي هجوم روسي جديد.