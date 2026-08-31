أربعة جرحى في صفوف قوى الأمن باشتباكات في السويداء في جنوب سوريا

أصيب أربعة عناصر من قوى الأمن الداخلي السورية في اشتباكات ليل الاثنين مع مجموعات محلية مسلحة في السويداء ذات الغالبية الدرزية في جنوب سوريا، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي السوري.



ويأتي ذلك غداة مقتل مدنيين اثنين في اشتباكات بين مجموعات مسلحة محلية وقوات حكومية غرب مدينة السويداء بحسب ما أفاد مصدران أمنيان محليان وكالة فرانس برس.



وأفاد التلفزيون السوري الرسمي بأن عدد المصابين من قوى الأمن الداخلي بلغ أربعة عناصر "خلال التصدي لاعتداءات المجموعات الخارجة عن القانون في ريف السويداء الغربي" ليل الاثنين.



وجاء ذلك بحسب التلفزيون الرسمي بعدما قامت "مجموعات خارجة عن القانون" بمحاولة "الاعتداء على نقاط أمنية في محيط قرى المنصورة وولغا وتل حديد".



وتخضع مدينة السويداء وأجزاء أخرى من المحافظة الجنوبية لسيطرة مجموعات مسلحة محلية، وهي آخر المناطق الخارجة عن سيطرة السلطات السورية الجديدة التي تسعى إلى بسط نفوذها على كامل البلاد بعد إطاحة الرئيس السابق بشار الأسد العام 2024.



ومن بين هذه المجموعات، مجموعة "الحرس الوطني" المحسوبة على الشيخ الدرزي حكمت الهجري.



واتهمت المجموعة في بيان نشر على منصة "فيسبوك" الاثنين القوات الحكومية بـ"إطلاق عدد من قذائف الهاون ورمايات عشوائية من رشاشات عيار 23 ملم على محور غرب المدينة، وعلى أكثر من اتجاه بهدف إيقاع الأذى بين المدنيين"، مضيفة أن طفلا أصيب بجروح جراء ذلك.



وقالت: "تتعامل نقاطنا المتمركزة على المحور مع مصادر الإطلاق بالوسائل المناسبة"، محذرة من أن "هذه الاعتداءات لن تمر بدون الرد المناسب بما يضمن أمن الجبل وسلامة أهله".