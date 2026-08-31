ترامب: القرار النهائي متروك لفنزويلا بشأن الانسحاب من أوبك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن القرار النهائي متروك لفنزويلا بشأن انسحابها من منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك).



وقال بعد أيام من إبرام الولايات المتحدة وفنزويلا اتفاقا يمنح واشنطن بموجبه سيطرة جزئية على احتياطيات النفط الفنزويلية: "حسنا، لا أعرف. الأمر متروك لهم. أعني أن القرار سيكون بأيديهم".



وذكر اسم شركة إكسون موبيل ضمن الشركات التي ستدخل السوق الفنزويلية بموجب هذا الاتفاق.