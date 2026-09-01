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وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في إيرلندا لبحث دعم كييف

أخبار دولية
2026-09-01 | 06:44
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وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في إيرلندا لبحث دعم كييف
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وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي يجتمعون في إيرلندا لبحث دعم كييف

يبحث وزراء دفاع وخارجية الاتحاد الأوروبي في إيرلندا يومَي الثلاثاء والأربعاء، سبل دعم أوكرانيا بصواريخ دفاع جوي تطالب بها كييف بشدة، في ظلّ تنامي المخاوف من مساعي روسيا لزعزعة استقرار هذه الدول.
     
واستفادت موسكو من تراجع مخزون أوكرانيا من صواريخ الدفاع الجوي الأميركية الصنع لتكثيف هجماتها على البلاد، فيما ردّت كييف باستهداف بنى تحتية روسية عبر ضربات بعيدة المدى.
     
وأسفرت ضربات روسية استهدفت كييف ومحيطها ليل الاثنين إلى الثلاثاء عن مقتل ما لا يقلّ عن 12 شخصا، تزامنا مع استعداد الطلاب للعودة إلى المدارس، فيما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركاءه إلى تزويد بلاده بمزيد من القدرات الدفاعية.
     
ومع انطلاق يومين من المحادثات في مدينة ويكلو الإيرلندية، قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس للصحافيين إن "روسيا تصعّد بالفعل هجماتها لإلحاق أكبر قدْر ممكن من الأذى بالشعب الأوكراني وكسْر إرادته".
     
ومن المقرّر أن يعقد وزراء الدفاع الذين اجتمعوا الثلاثاء قبل اجتماع وزراء الخارجية الأربعاء، محادثات مع وزير الدفاع الأوكراني بالوكالة يفغيني خمارا.
     
إلا أن خيارات الدول الأوروبية تبدو محدودة لجهة إمداد أوكرانيا بالصواريخ الاعتراضية التي تحتاجها، إذ لن يكون أمامها سوى الضغط على الدول الأوروبية التي لا تزال تمتلك مخزونات دفاعية، وحثّ دول مثل اليابان وكوريا الجنوبية على تقديم مزيد من الدعم.
     
في هذا الجانب، قالت كالاس "نعلم أن لدى بعض الدول صواريخ اعتراضية ستنتهي صلاحيتها قريبا، وسيكون من الجيد جدا نقلها إلى أوكرانيا".
     
ومع تصعيد روسيا حملتها الجوية ضدّ أوكرانيا، تبرز مخاوف من سعي موسكو إلى صرف الأنظار عن مشكلاتها في ساحة المعركة عبر تكثيف ما يُعرف بالعمليات "الهجينة" في الداخل الأوروبي.
     
وقال المستشار الألماني فريدريش ميرتس إن ألمانيا "أصبحت أكثر عرضة للاستهداف بهجمات هجينة"، من دون تسمية الجهات التي يشتبه في وقوفها وراءها، وذلك بعدما كشفت وسائل إعلام عن استخدام طائرات مسيّرة عدة خلال ما يُعتقَد أنه محاولة لاستهداف مطار لايبزيغ في مطلع آب/أغسطس.
     
وعُثر وقتها على مسيّرة مفخخة في المنطقة الآمنة لعمليات الشحن في مطار لايبزيغ، على مقربة من  طائرات شحن أوكرانية، فيما يُعتقد أن طائرة مسيّرة ثانية اصطدمت بطائرة شحن تابعة لشركة "دي إتش إل" بعد دقائق قليلة.
     
وتعزّزت المخاوف في شأن النوايا الروسية بعد الزيارة المفاجئة التي قام بها مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي إيه) جون راتكليف إلى موسكو الأسبوع الماضي، مع إفادة وسائل إعلام أميركية بأنه حذّر روسيا من مهاجمة أي دولة عضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو).
     
في المقابل، يستبعد مسؤولون أوروبيون أن تكون موسكو في وارد شن هجوم عسكري مباشر يستهدف دولا أوروبية في المستقبل القريب، وإنْ كانوا يتوقّعون مزيدا من الحوادث الهجينة.
     
وصرّح وزير الدفاع الإستوني هانو بيفكور بـ"ـنهم يختبرون دائما الحدّ الفاصل، ويتساءلون أين يقع الخط الأحمر".وأضاف "لكننا نحافظ أيضا على هدوئنا ووضوح رؤيتنا، ولن نبالغ في ردّ فعلنا طالما أن الأمر لا يتعلّق بهجوم عسكري".
     

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