الشيباني: سوريا متمسكة بالحل الدبلوماسي رغم استمرار "اعتداءات" اسرائيل

أكّد وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن بلاده لا تزال منخرطة في مفاوضات مع إسرائيل برعاية أميركية ومتمسكة بخيار "الحل الدبلوماسي"، رغم "الاعتداءات المستمرة" من قبل إسرائيل.وقال الشيباني في مؤتمر صحافي مشترك مع وزير الخارجية الدنماركي لارس لوك راسموسن الذي يزور دمشق إن "الاعتداءات ما زالت مستمرة"، موضحا أن سوريا رصدت "65 توغلا في شهر تموز وحده و52 في الأيام الثمانية عشر الأولى من آب" و"147 حالة اعتقال منذ مطلع العام، لا يزال 49 منهم رهن الاحتجاز فضلا عن حملات مداهمة للمنازل في القنيطرة في ريف دمشق".وأَضاف: "رغم هذه التحديات ما زلنا متمسكين بخيار الحل الدبلوماسي ونعمل بجد لتحقيقه، ونحن منخرطون في مفاوضات بوساطة الولايات المتحدة الأميركية".