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قاليباف: إذا قرّر العدو منعنا من تصدير النفط عبر الخليج فلن يتمكّن أحد من تصديره النفط

أكد رئيس البرلمان الايراني محمد باقر قاليباف أن الحصار البحري الاميركي يعدّ وفقاً للقانون الدولي عملاً عسكرياً.



واضاف: "اذا شدّد العدو الحصار، سنردّ عسكرياً، وإذا قرّر منعنا من تصدير النفط عبر الخليج فلن يتمكّن أحد من تصدير النفط".



