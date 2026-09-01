اسرائيل تهدد المملكة المتحدة بالرد في حال فرض عقوبات بريطانية عليها

حذّرت إسرائيل بريطانيا من أنها سترد على أي عقوبات بعد أن تعهّدت لندن بإعادة النظر في سياستها تجاه إسرائيل ردا على أعمال العنف التي يرتكبها المستوطنون في الضفة الغربية المحتلة.



وقال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر في بودكاست: "إذا اتخذت بريطانيا إجراء ضد دولة إسرائيل، فإن دولة إسرائيل ستتخذ إجراء ضد بريطانيا".