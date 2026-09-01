ألمانيا تحمّل روسيا مسؤولية حادث المسيرة في أحد مطاراتها

وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الألماني أن بلاده ستغلق القنصلية الروسية في بون، وهي الأخيرة على أراضيها، ومركزا ثقافيا روسيا في برلين، بعد تحميل موسكو مسؤولية "هجوم هجين" بطائرة مسيّرة مفخخة في مطار لايبزيغ مطلع آب.



وقال يوهان فاديفول: "أمرت باتخاذ التدابير التالية، بالاتفاق مع المستشار الاتحادي (فريدريش ميرتس): سيتم إغلاق القنصلية العامة الروسية في بون بحلول 18 أيلول، كما سيتم إنهاء العقد الخاص بـ+البيت الروسي+ في برلين".

اتهمت الحكومة الألمانية موسكو بالوقوف وراء حادث وقع الشهر الماضي استُخدمت فيه طائرة مسيّرة محملة بالمتفجرات في مطار استراتيجي بمدينة لايبزيغ بشرق البلاد.وصرح وزير الداخلية ألكسندر دوبريندت بأنه بعد تقييم التكنولوجيا المستخدمة ومعلومات استخباراتية أخرى، "خلصت الحكومة إلى أن روسيا مسؤولة عن الهجوم الهجين الذي وقع في لايبزيغ في الرابع من آب".