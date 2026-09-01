نتنياهو يعلن اعتقال مسؤول الأمن الداخلي لحركة حماس في غزة

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن القوات الإسرائيلية اعتقلت رئيس جهاز الأمن الداخلي التابع لحركة حماس في غزة، من دون ذكر اسمه.



وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء أن المعتقل: "يُعد من كبار قادة حماس، وكان مسؤولا عن إخفاء رهائننا ونقلهم، وعن توفير مخابئ لكبار مسؤولي الحركة، فضلا عن تعزيز قدرات التنظيم ومحاولة استعادة إمكانيات الجماعة الإرهابية".