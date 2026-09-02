بوتين عقب تحذير زيلينسكي بشأن أمن المجال الجوي الروسي: "لا تفاوض مع الإرهابيين"

اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تحذير نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي شركات الطيران من أن هجمات كييف بالطائرات المسيرة على روسيا جعل مجالها الجوي غير آمن، يرقى إلى مستوى "إرهاب الدولة".وقال بوتين، في مؤتمر صحافي متلفز، "إذا قيل هذا الكلام علنا، فهو ببساطة إعلان إرهاب الدولة. إنهم يطلبون منا استئناف المفاوضات... لكن لا يتفاوض المرء مع الإرهابيين".