الأردن يعلن اعتراض 10 صواريخ بالستية أطلقت من إيران وسقوط ثلاثة في مناطق نائية

أعلن الجيش الأردني مساء الثلاثاء أن دفاعاته الجوية اعترضت 10 صواريخ بالستية مصدرها إيران، بينما سقطت ثلاثة صواريخ أخرى بمناطق نائية.وقال الجيش، في بيان، إن المملكة تعرضت "لاعتداء صاروخي مصدره الأراضي الإيرانية، ومنظومات الدفاع الجوي الأردنية تعاملت مع 13 صاروخا باليستيا دخلت المجال الجوي للمملكة، وتمكنت من اعتراض وتدمير 10 صواريخ منها، فيما سقطت 3 صواريخ في مناطق نائية".وأكد أنه "لم تُسجّل، بحمد الله، أي إصابات أو خسائر في الأرواح".