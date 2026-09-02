بوتين يصف العقوبات الألمانية على خلفية مسيّرة لايبزيغ بأنها "خطأ جديد"

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين العقوبات التي أعلنتها ألمانيا ضد موسكو على خلفية حادثة المسيّرة بمطار لايبزيغ بأنها "خطأ جديد"، مشيرا إلى أن هذه القيود تهدف إلى استمالة الناخبين.



وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي بثته وكالة الأنباء الروسية تاس "أعتقد أنه خطأ جديد، خطأ جسيم" مضيفا "ومن وجهة نظري، فإنه يتعارض بوضوح مع مصالح الشعب الألماني".