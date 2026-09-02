وزير الخزانة الأميركي يقول إن حضور روسيا في قمة مجموعة العشرين لم يؤثر على المحادثات

رأى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت أن حضور نظيره الروسي محادثات مجموعة العشرين هذا الأسبوع لم يؤثر على الاجتماع، رغم الاستياء الذي أبداه حلفاء أوكرانيا الأوروبيون.



وقال بيسنت في مؤتمر صحافي: "أريد الإشارة إلى أن 19 دولة من أصل 20 وافقت، لذلك... لم يكن هناك أي تأثير"، في إشارة إلى بيان صادر عن الرئاسة حظي بموافقة شبه إجماعية.



وأضاف: "أعلم أن بعض الأوروبيين شعروا باستياء، لكنني أعتقد أن التحاور أمر بالغ الأهمية".