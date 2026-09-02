الجيش الكويتي يعلن أنه تصدى لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة أطلقت من إيران

أعلن الجيش الكويتي أن البلاد تعرضت لهجمات بصواريخ وطائرات مسيّرة في الساعات الأولى الأربعاء.



وقالت رئاسة الأركان العامة للجيش الكويتي، في منشور على منصة "إكس"، "الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى حالياً لهجمات صاروخية وطائرات مسيرة معادية إثر العدوان الإيراني الآثم" داعية السكان إلى التقيد بتعليمات الامن والسلامة الصادرة عن الجهات المختصة.