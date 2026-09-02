الجيش الأميركي يعلن استكمال أحدث موجة من الضربات ضد إيران

أعلن الجيش الأميركي أنه استكمل أحدث موجة من الضربات التي استهدفت بنى تحتية عسكرية إيرانية جوية وبحرية.وذكرت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) على منصة "إكس" قرابة السادسة والنصف مساء (22,30 بتوقيت غرينتش) "استهدفت القوات الأميركية مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني، شملت مواقع للدفاع الجوي، وأنظمة رادار، وأصولاً ومنشآت بحرية، وقدرات لزرع الألغام، ومواقع للاتصالات".