إيران هاجمت قواعد أميركية في العراق بمسيّرات وصواريخ

أعلن الحرس الثوري الإيراني الأربعاء شن هجوم على قواعد أميركية في أربيل العراقية بطائرات مسيّرة وصواريخ، وفق وسائل الإعلام الرسمية الإيرانية.



وقال الحرس الثوري، في بيان نشرته وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية، إنه شن "هجوما مركبا بالصواريخ والطائرات المسيّرة على القواعد الأمريكية في أربيل، ما أدى إلى تدمير مركز صيانة ومستودعات للمعدات الفنية التابعة للجيش الأميركي، إضافة إلى تدمير منظومة توجيه منطاد التجسس الأميركي داخل القاعدة".



وأضاف البيان: "كما أضرم مقاتلو القوات البرية النار في خزانات الوقود التابعة للقاعدة، وقضوا على عدد من المعتدين