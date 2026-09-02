إيران تعلن شن هجوم على قاعدة عسكرية أميركية في البحرين

أعلن الجيش الإيراني الأربعاء أنه استهدف قوات أميركية في قاعدة جوية في البحرين فيما تشن طهران ضربات تستهدف مصالح لواشنطن في الشرق الأوسط.



ونقلت وكالة "تسنيم" الرسمية بيانا صادرا عن العلاقات العامة للجيش جاء فيه "استهدف جيش الجمهورية الإسلامية الإيرانية، قبل ساعات، المنشآت الرادارية ومراكز تجمع القوات الأمريكية الإرهابية في قاعدة الشيخ عيسى بالبحرين، بهجمات مكثفة شنّتها طائرات مسيّرة انتحارية".