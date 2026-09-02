حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" تصل إلى تايلاند بعد أشهر من بقائها في البحر

وصلت حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" التي كانت محور جدل سياسي بشأن ظروف المعيشة على متنها بعد بقائها لأشهر في عرض البحر، إلى منطقة قبالة أحد الموانئ التايلاندية الأربعاء، وفق ما أفاد مراسلو وكالة فرانس برس.وغادرت السفينة كاليفورنيا في تشرين الثاني 2025 للقيام بمهام في بحر الصين الجنوبي، ثم حُوّل مسارها إلى الشرق الأوسط قبل الهجمات الأميركية الإسرائيلية على إيران التي بدأت قبل ستة أشهر.وتصدرت عناوين الأخبار في الولايات المتحدة تقارير عن تدهور الظروف المعيشية وتردي الصحة النفسية على متنها، بما في ذلك حالات محاولة انتحار، ما أثار انتقادات لحرب الرئيس دونالد ترامب ضد إيران.وكثّفت مدينة باتايا السياحية التي تعد وجهة للراحة والاستجمام للقوات الأميركية منذ حرب فيتنام، إجراءاتها الأمنية استعدادا لاستقبال البحارة ومشاة البحرية.