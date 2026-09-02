البيرو تقطع علاقاتها مع إيران وتتهمها بتصعيد الحرب في الشرق الأوسط

قطعت البيرو، الدولة المقربة من الولايات المتحدة، علاقاتها الدبلوماسية مع إيران، متهمة الجمهورية الإسلامية بـ"تصعيد النزاعات" في الشرق الأوسط وعرقلة حركة الملاحة في مضيق هرمز، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية.



وقالت الوزارة، في بيان، إن حكومة البيرو "اتخذت قرارا بقطع علاقاتها الدبلوماسية مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية" وذلك "بناء على نهجها السلمي التاريخي".



وأضافت أن "البيرو تتابع بقلق كبير القيود الصارمة التي يفرضها النظام الإيراني، فضلا عن عرقلة حركة التجارة الدولية عبر مضيق هرمز"، معربة كذلك عن أسفها لـ"تدهور الديموقراطية" في الجمهورية الإسلامية.