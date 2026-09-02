إعلام رسمي: الضربات الأميركية تسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل في إيران

قتل 11 شخصا على الأقل في الضربات الأميركية الأخيرة على إيران ليل الثلاثاء الأربعاء، وفق ما أفادت وكالة "إرنا" الرسمية.



وقُتل سبعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرون في هجوم صاروخي على محافظة خوزستان (جنوب غرب)، فيما قُتل أربعة أشخاص كانوا يحضرون حفلة زفاف في مدينة كوهستاك في محافظة هرمزغان (جنوب شرق) وفق "إرنا".