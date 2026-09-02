مكتب حاكم إسطنبول: سفينتان تجاريتان ترفعان العلم التركي اصطدمتا قبالة إسطنبول

أعلن مكتب حاكم إسطنبول أن سفينتين تجاريتين ترفعان العلم التركي اصطدمتا قبالة سواحل إسطنبول في بحر مرمرة.



وأشار الى أنه تم إرسال سفن خفر السواحل وطائرات هليكوبتر إلى موقع الحادث للبحث والإنقاذ، ولم تظهر أي أضرار على إحدى السفينتين، وأن السلطات لم تتمكن من التواصل مع طاقم السفينة الأخرى المكون من عشرة أفراد.