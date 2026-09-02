وزير الطاقة الأميركي: 17 مليون برميل نفط عبرت مضيق هرمز يوم الاثنين

أعلن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت أن 17 مليون برميل من النفط عبرت مضيق هرمز.



ولفت الى أن ذلك يمثل أعلى مستوى من النفط الخام الذي يمر عبر الممر المائي منذ أن أدت الحرب الإيرانية إلى انخفاض التدفقات.

